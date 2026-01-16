Административният съд в Русе отмени забраната за употреба на алкохол на открито, предложена от общинските съветници от групата "ВМРО-България на Регионите“. Решението № 119 бе взето на 15 януари, съобщи областният управител Драгомир Драганов, който обжалва спорните текстове."Още в самото начало казах, че това е много недообмислено решение, което е напълно неадекватно на нормативната база и още повече не подхожда да бъде предлагано от хора с юридическо образование“, коментира Драганов.Той обясни, че консумацията на алкохол не води задължително до хулигански и вандалски прояви, а когато това се случва има достатъчно органи да реагират адекватно и навреме и да защитят обществения ред, включително държавни и общински."Разбирам опасенията на гражданите и може би, че намеренията на хората, които предлагат и гласуват тези неща са добри, но начинът за справяне с проблема с хулиганството и вандализма не е това", посочи още Драганов. Той обясни, че подобен род недообмислени решения водят по-скоро до безпочвено обществено напрежение.В спорната наредба Драганов остро критикува и частта, в която се създава нова забрана за употреба на наркотични вещества на открито, защото Наказателният кодекс напълно забранява употребата на същите, без значение дали е на открито или не. Употребата и разпространението на дрога е престъпление.Съдът посочи, че Общинският съвет е излязъл извън правомощията си, като е опитал да въведе санкции за поведение, което вече е регламентирано от по-висши закони като Наказателния кодекс и Закона за движение по пътищата. "Несъмнено общинският съвет не притежава материална компетентност да вменява правила за поведение за уреждане на обществени отношения, залегнали в регламентацията на нормативен акт от по-висока степен", се казва в решението на съда.Общинският съвет ще трябва да заплати на Областната администрация в Русе сумата от 260 лева разноски по делото. Към административното дело има още една жалба от физическо лице, която с определение на съда е присъединена към жалбата на областния управител, тъй като предметът на оспорване и по двете дела е един и същ.Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от Общинския съвет.