Отмениха забраната за употребата на алкохол на открито в Русе
©
"Още в самото начало казах, че това е много недообмислено решение, което е напълно неадекватно на нормативната база и още повече не подхожда да бъде предлагано от хора с юридическо образование“, коментира Драганов.
Той обясни, че консумацията на алкохол не води задължително до хулигански и вандалски прояви, а когато това се случва има достатъчно органи да реагират адекватно и навреме и да защитят обществения ред, включително държавни и общински.
"Разбирам опасенията на гражданите и може би, че намеренията на хората, които предлагат и гласуват тези неща са добри, но начинът за справяне с проблема с хулиганството и вандализма не е това", посочи още Драганов. Той обясни, че подобен род недообмислени решения водят по-скоро до безпочвено обществено напрежение.
В спорната наредба Драганов остро критикува и частта, в която се създава нова забрана за употреба на наркотични вещества на открито, защото Наказателният кодекс напълно забранява употребата на същите, без значение дали е на открито или не. Употребата и разпространението на дрога е престъпление.
Съдът посочи, че Общинският съвет е излязъл извън правомощията си, като е опитал да въведе санкции за поведение, което вече е регламентирано от по-висши закони като Наказателния кодекс и Закона за движение по пътищата. "Несъмнено общинският съвет не притежава материална компетентност да вменява правила за поведение за уреждане на обществени отношения, залегнали в регламентацията на нормативен акт от по-висока степен", се казва в решението на съда.
Общинският съвет ще трябва да заплати на Областната администрация в Русе сумата от 260 лева разноски по делото. Към административното дело има още една жалба от физическо лице, която с определение на съда е присъединена към жалбата на областния управител, тъй като предметът на оспорване и по двете дела е един и същ.
Решението може да се обжалва с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от Общинския съвет.
Още от категорията
/
Белчев за изграждането на АМ "Русе - Велико Търново": За две години и над 90 милиона евро вече изплатени, трябваше да се свърши много повече
12:55
Окръжният прокурор на Русе: Част от фалшивите банкноти са били насочени към малки населени места
14.01
Драгомир Драганов: Приемането на еврото не е просто смяна на валута - то е тест за институционална зрялост
13.01
Рекорден трафик: Над 1,6 млн. превозни средства са преминали през Дунав мост при Русе през изминалата година
12.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
52-годишен мъж пострада след катастрофа в Русе
11:51 / 15.01.2026
Кметът Пенчо Милков удостои с почетна значка "Русе" дългогодишен ...
11:41 / 15.01.2026
НАП - Русе: Доходите се обявяват в левове, данъкът се плаща в евр...
10:40 / 15.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.