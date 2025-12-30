20-годишен пътник пострада при катастрофа в Русе, съобщиха от ОДМВР - Русе.Инцидентът е станал вчера около 14:15 часа на кръстовището между улиците "Сърнена гора" и "Лозен планина", след като 57-годишен водач на товарен автомобил не е спазил пътен знак "Пропусни движещите се по пътя с предимство" и е отнел предимството на лек автомобил, управляван от 40-годишна жена.В резултат на сблъсъка е пострадал 20-годишният пътник, който се возел на задната седалка на леката кола. Младежът е прегледан от екип на Спешна помощ и е освободен за домашно лечение с леки травми.Според полицията причината за произшествието е нарушаване на правилата за предимство, като при участниците не е установена употреба на алкохол.