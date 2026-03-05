Отново реорганизация на "Дунав мост" – този път подменят стоманобетонните пътни панели
В следващите дни по график ще продължи производството и подмяната на стоманобетонни пътни панели, както и премахването на компрометирани повърхности.
Основният ремонт на Дунав мост се извършва на етапи и без спиране на движението. На обекта се работи ежедневно през светлата част от денонощието, в зависимост от метеорологичните условия. Работният процес се организира и извършва така, че превозните средства да преминават поетапно двупосочно в платното, в което не се работи.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да спазват параметрите за допустимост на преминаващите превозни средства, както и въведеното ограничение на скоростта до 20 км/ч. Автомобили, които са извънгабаритни, могат да причинят щети по вече ремонтирания участък и това да доведе до допълнителни, непредвидени дейности.
Актуална информация за ремонтните дейности може да бъде намерена в специалната секция "Информация за ремонта на Дунав мост“ на интернет страницата на Агенция "Пътна инфраструктура“. Екипът на Агенцията ще подава регулярна актуална информация за ремонта на съоръжението и е на разположение за допълнителни въпроси и уточнения. Само така ще бъде гарантирано точното, прецизно и коректното информиране на всички пътуващи.
