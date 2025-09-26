Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
Отркиха в Русе първия от поредица градски винени фестивали
Автор: Емануела Вилизарова 18:27Коментари (0)10
© Община Русе
Заместник-кметът Златомира Стефанова откри двудневния "Urban Wine Fest Ruse“, който е първият от поредицата градски винени фестивали. Събитието се състоя на сцената пред Съдебната палата и събра стотици русенци и гости на града.

"Urban Wine Fest“ е живото доказателство, че Русе може да бъде дом както на културни и исторически богатства, така и на събития, които привличат хора от близо и далеч със своята атмосфера и вкус. Фестивалът ни дава възможност да се гордеем с нашето вино и нашите традиции, като същевременно отваряме града за нови срещи, приятелства и туристически пътувания. Защото винената култура е и част от облика на един модерен европейски град – какъвто Русе заслужава да бъде разпознаван“, каза заместник-кметът Стефанова. Тя отправи специални благодарности към организаторите на проявата в лицето на председателя на Българската асоциация на винените професионалисти Живко Енчев за осъществяването на прекрасната инициатива, която цели да популяризира българското вино и местните сортове.

След официалното откриване, желаещите можеха да се включат в арт работилницата "Виното като творческо вдъхновение“.  В съботния ден на 27 септември в 14:30 ч и 17:30 ч. всички винолюбители ще могат да научат интересни факти за българските сортове и да нарисуват своята творба заедно с усмихнатите момичета от събитиен център "Jade by Vivent“. Участието в работилниците е безплатно, но с предварително записване, тъй като местата са ограничени.

На площада пред Съдебната палата на специално разположен винен бар се състояха дегустации с над 40 български и селекция румънски вина от местни сортове. Те са представени от експертите на Българската асоциация на винените професионалисти. Отличен акомпанимент на гроздовата напитка са и вкусните предложения на "Виоли Фаста Паста“, Sushi Bar Русе, месни деликатеси от Голямо Враново и фермерски сирена от "Родопа милк“, които присъстващите имаха възможност да опитат.

В първата фестивална вечер на сцената се качиха Биг Бенд Русе под диригентството на Димчо Рубчев. В съботният ден организаторите са поканили Милица Гладнишка и групата "Лисицата и котараците“, които ще започнат в 19 ч. През останалото време DJ Rulepeace ще предизвика всички да танцуват с чаша вино в ръка.

На 27 септември (събота) в зала "Европа" на Доходното здание ще се проведат два тематични мастър класа от български и румънски гост лектори:

•  12:00 ч. – "Значение на местните сортове за изграждане на винена идентичност“, представени от Чезар Йоан и Дилян Колев;

•  15:00 ч. – "Възможности за винен туризъм – добри практики от България и Румъния“, представени от Кармина Нитеску и Анелия Христова.

Мастър класовете ще включват и дегустация на български и румънски вина.

В събота ще бъде отбелязан и Международният ден на туризма с презентация на винените региони, която включва пана, разположени във фестивалната зона. На обособения щанд на Министерството на туризма всеки ще може да получи информация как да се включи във винено пътешествие.

Фестивалът е с вход свободен, а дегустацията и консумацията на вина и храна ще се заплащат на място. Ще се предлагат специални талони за винени дегустации, чаша вино, бутилки за консумация на място или за вкъщи. Ще се предоставят дегустационни винени чаши срещу депозит на място.

Фестивалите "Urban Wine Fest“ се провеждат през целия месец септември в 5 големи града на страната, като част от инициативата на Българската асоциация на винените професионалисти за отбелязване на Международния ден на мавруда. Форумът е част от събитийния календар на Русе и се финансира от годишната програма за развитие на туризма в община Русе за 2025 г. със съдействието на ОП "Русе Арт".






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Българинът без царска туршия няма как да остане
Българинът без царска туршия няма как да остане
16:02 / 24.09.2025
Медведев към Зеленски: Русия има оръжия, от които дори бомбоубежищата няма да го спасят
Медведев към Зеленски: Русия има оръжия, от които дори бомбоубежищата няма да го спасят
17:22 / 25.09.2025
На 15 октомври изтича срокът за еднократната помощ от 300 лева за ученици в Разград
На 15 октомври изтича срокът за еднократната помощ от 300 лева за ученици в Разград
16:19 / 24.09.2025
Подменят стоманобетонните панели в 320-метровия участък на Дунав мост при Русе
Подменят стоманобетонните панели в 320-метровия участък на Дунав мост при Русе
15:07 / 24.09.2025
Левон Хампарцумян: В обществения сектор има заплати, които са по-високи от тези в частния
Левон Хампарцумян: В обществения сектор има заплати, които са по-високи от тези в частния
09:46 / 24.09.2025
Пенчо Милков пред посланика на Китай: Русе е град с визия за бъдещето и отворен към партньорства
Пенчо Милков пред посланика на Китай: Русе е град с визия за бъдещето и отворен към партньорства
17:27 / 24.09.2025
Александър Йорданов за делото "Коцев": Очевидно в папките има факти, които не дават право на съдиите да изневерят на върховенството на закона
Александър Йорданов за делото "Коцев": Очевидно в папките има факти, които не дават право на съдиите да изневерят на върховенството на закона
09:43 / 24.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: