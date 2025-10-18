ЗАРЕЖДАНЕ...
Отварят движението по пътя Русе - Бяла край Обретеник
Компрометираният скат бе насипан със скален материал и трошен камък, възстановена е отводнителната система, бордюрите и ограничителната система. За да се извършат необходимите дейности във възможно най-кратък срок беше проправен и временен път през гората, по който техниката достига до авариралия участък.
Агенция "Пътна инфраструктура“ апелира шофьорите да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.
Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.
