Около 22:00 часа тази вечер движението за всички видове моторни превозни средства по пътя между Русе и Бяла беше напълно възстановено, съобщи областният управител Драгомир Драганов. Припомняме, че около 19:00 часа пътят бе затворен за тежкотоварни автомобили над 12 тона. До там се стигна след като се образува колона от над 10 км. от леки и товарни автомобили в района на разклона за село Иваново. Проблемът в този район бе продиктуван от сериозно заледяване и снегонавявания. Тежкотоварният трафик се спираше на изход от Русе и в района между гара Бяла и град Бяла, а полицията регулираше движението на леки автомобили на терен. На място продължава да има екипи на полицията, Областното пътно управление и пътноподдържащата фирма. През цялата нощ трасето между Русе и Бяла ще продължи да бъде обработвано срещу заледяване и почиствано от евентуални снегонавявания. Това важи и за всички републикански пътища. И в момента се извършва опесъчяване по тях. Движението по останалите републикански пътни артерии се извършва сравнително спокойно, но в зимни условия. На място Драганов инспектира и преминаването в района на граничния преход с Румъния. По негови думи няма проблеми и в момента преминаването през Дунав мост при Русе – Гюргево се осъществява безпроблемно.От областната администрация припомнят, че в последните по-малко от 10 часа пътят между Русе и Бяла се наложи да бъде затворен за камиони два пъти. Освен от 19:00 часа насам, подобна мярка се наложи и в периода между 15:30 и 16:30, като тогава причината бе в силния вятър, довел до снегонавявания и закъсали камиони в района на т.нар. Мойсеев баир. Обстановката продължава да е изключително динамична и тя постоянно се следи от Драганов и заместника му Георги Георгиев. От Областната администрация апелират шофьорите да тръгват с оборудвани за зимни условия автомобили, да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция. Както и да не се предприемат резки маневри и да не се изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.Обстановката в региона остава усложнена, но няма данни за бедстващи хора. Навсякъде в региона има опасност от поледици.