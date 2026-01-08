Отвориха пътя Русе - Бяла
От областната администрация припомнят, че в последните по-малко от 10 часа пътят между Русе и Бяла се наложи да бъде затворен за камиони два пъти. Освен от 19:00 часа насам, подобна мярка се наложи и в периода между 15:30 и 16:30, като тогава причината бе в силния вятър, довел до снегонавявания и закъсали камиони в района на т.нар. Мойсеев баир. Обстановката продължава да е изключително динамична и тя постоянно се следи от Драганов и заместника му Георги Георгиев. От Областната администрация апелират шофьорите да тръгват с оборудвани за зимни условия автомобили, да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като спазват дистанция. Както и да не се предприемат резки маневри и да не се изпреварват специализираните машини, които обработват настилките. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.
Обстановката в региона остава усложнена, но няма данни за бедстващи хора. Навсякъде в региона има опасност от поледици.
