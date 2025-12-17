Отвориха врати изцяло обновените отделения по Акушерство и гинекология и Неонатология в УМБАЛ "Медика"
Новите условия в отделенията осигуряват повече комфорт, спокойствие и удобства по време на болничния престой, така че всяка жена да се чувства уверена и обгрижена в един от най-важните моменти в живота си.
Наред с обновените битови условия болницата разполага и с нова модерна апаратура за неонатални грижи - два кувьоза и два апарата за неонатална вентилация за новородени деца, които се нуждаят от интензивна терапия. Оборудването е производство на Dräger и осигурява контролирана среда, стабилна терморегулация и прецизно подаване на кислород според индивидуалните нужди на малките пациенти, с прецизна сигнализация при отклонения от оптималните параметри. За по-прецизна и стерилна подготовка на медикаменти и медицински консумативи отделението е оборудвано и с нов ламинарен бокс.
Отделението по Неонатология е с повишено ниво на компетентност - второ ниво. Екипите от акушер-гинеколози, неонатолози и медицински специалисти работят в тясна координация, за да осигурят сигурност, спокойствие и лично отношение към всяка майка и нейното новородено - от първия миг до изписването, включително с малки жестове на внимание.
По традиция бебетата, родени през декември, са празнично пременени, а семействата и през 2025 г. получават символичен подарък за спомен - картичка с отпечатък от ръчичка или краче и първите терлички. Тези детайли допълват стремежа на екипите да създават не само висок стандарт на медицинска грижа, но и топла, човешка атмосфера в един от най-вълнуващите моменти за всяко семейство.
С обновената база и новото оборудване университетска болница Медика Русе продължава последователно да инвестира в съвременни технологии и условия, които осигуряват още по-сигурен и комфортен старт за най-малките и техните майки.
