Във връзка с въвеждането на еврото, от 21:00 ч. на 31 декември 2025 г. до 01:00 ч. на 1 януари 2026 г. е възможно да има временно прекъсване на работата на ПОС терминалите за плащане на пътни такси и разрешителни на МП/ГКПП, съобщиха от Агенция "Митници".През този период таксите ще могат да се заплащат в брой на Дунав мост - Русе и на всички ГКПП, където се приемат кешови плащания (без Капитан Андреево и Лесово). В случай на удължена неработоспособност на терминалите там ще се приложи аварийна процедура за плащане в брой.От 1 януари 2026 г. всички трансакции на ПОС-терминали ще се извършват само в евро. Такса "мост" при преминаване на Дунав мост Русе - Гюргево ще може да се заплаща както в лева, така и в евро през януари, като се препоръчва плащане в брой с точна сума или чрез безкасови методи.Икономическите оператори, които работят с митнически информационни системи за внос и износ, ще имат автоматично превалутирани виртуални сметки в евро от 1 януари 2026 г., включително за възстановяване на суми. Агенцията препоръчва на операторите да заредят предварително сметките си с левове за първите дни на новата година.