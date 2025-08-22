Пациенти с ортопедични и травматологични проблеми имат възможност за консултации с уважаван лекар в Русе

© На 30 август 2025 г. (събота) в УМБАЛ "Медика Русе" д-р Клаус Йохан отново ще консултира пациенти. Мнението на един от най-уважаваните специалисти сред ортопедите и травматолозите в Европа е ценна възможност за прецизна диагностика и ефективно лечебно решение при болки или травми на стави, мускули, сухожилия и кости за българските пациенти.



Консултациите са платени. За тях е необходимо предварително записване на телефоните на регистратурата на болницата – 082 830 -230, 0876 830 230. Препоръчително е пациентите да носят наличната си медицинска документация от предишни изследвания или прегледи, за да получат най-точна оценка на състоянието си.



С дългогодишен международен опит и изключителни резултати в ендопротезирането на стави, артроскопията, хирургичното лечение на дискови хернии и спортни травми, германският специалист предлага съвременни и щадящи методи, които намаляват периода на възстановяване и връщат пациентите по-бързо към активен живот. На неговата експертиза се доверяват и елитни спортисти – олимпийски, световни и европейски шампиони.



По време на визитата си д-р Клаус Йохан ще участва като ментор в планови операции на специалистите от отделението по Ортопедия и травматология, съобщават от лечебното заведение.