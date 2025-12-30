Паднали дървета блокираха временно пътя в района на местността 9-ти километър, съобщи областният управител на Русе Драгомир Драганов. На място е установено, че силният вятър е повалил три бора, които са паднали на пътното платно и са препречели главния път между Русе и София, съобщиха от Областна администрация - Русе.Движението в района бе затруднено за кратко, като се налагаше изчакване на моторните превозни средства в едната лента. На терен са изпратени два аварийни екипа на Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението /РДПБЗН/, както и на пътноподдържащата фирма.В разчистването на участъка се включиха и екипи от Община Русе, макар той да е част от републиканската пътна мрежа. Очакванията са в рамките на следващите 30 минути пътят да е напълно отблокиран, към момента движението вече се възстановява поетапно. Понастоящем поривите на вятъра надхвърлят 70 км/ч. в региона. Проблеми имаше и по пътя Русе - Варна, където по-рано днес паднаха дървета в района на село Писанец. В момента се работи на терен и там.Областният управител Драгомир Драганов и заместникът му Георги Георгиев следят постоянно ситуация и са в контакт с всички държавни институции, които при усложняване на обстановката са в готовност да реагират в най-кратки срокове. За пореден път Георгиев открои ролята на РДПБЗН за навременното справяне с усложнената обстановка.