От ОД на МВР - Русе съобщават, че малко преди 20:00 ч. екип на пожарната служба в Бяла е реагирал на сигнал за паднало дърво, което е блокирало пътното платно на главния път Бяла - Русе, в близост до село Волово. Дървото е било отстранено своевременно и движението по пътя вече е нормализирано.