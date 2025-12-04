Палят светлините на коледното дръвче в Русе
От 17:15 до 18:00 ч. е Коледният концерт на Детска вокална група "Слънце" , който ще създаде празнична атмосфера и ще ни въведе в магията на предстоящите празници.
В 18:00 ч. – Официално начало на програмата за светване на коледната елха с поздравителни слова и празнични изненади.
Около 18:30 ч. – Тържествено запалване на светлините на коледната елха – най-очакваният момент на вечерта!
Община Русе кани жителите и гостите на Русе да се включат в това вълнуващо събитие и заедно да посрещнем идването на най-светлите празници в годината.
Заповядайте да споделим радостта и топлината на Коледа!
