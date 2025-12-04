Коледната елха на Русе ще грейне днес пред сградата на Община Русе. Вижте програмата на прозничното събитие:От 17:15 до 18:00 ч. е, който ще създаде празнична атмосфера и ще ни въведе в магията на предстоящите празници.В 18:00 ч. –за светване на коледната елха с поздравителни слова и празнични изненади.Около 18:30 ч. –– най-очакваният момент на вечерта!Община Русе кани жителите и гостите на Русе да се включат в това вълнуващо събитие и заедно да посрещнем идването на най-светлите празници в годината.Заповядайте да споделим радостта и топлината на Коледа!