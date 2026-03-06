Пантеонът на възрожденците ще бъде осветен в синьо и зелено за Световния ден на лимфедема
© Община Русе
Световният ден на лимфедема се отбелязва ежегодно на 6 март и има за цел да повиши обществената информираност за заболяването и предизвикателствата пред хората, които живеят с него.
Лимфедемът е хронично и прогресиращо заболяване, което води до траен оток и значителна деформация на крайниците вследствие на нарушена функция на лимфната система. То е сред най-честите усложнения след онкологично лечение и сериозно влошава качеството на живот на засегнатите. Всяка година в България се диагностицират над 11 400 нови случая, като според специалисти реалният брой на пациентите е значително по-голям.
Към момента няма медикаментозно лечение или хирургичен метод, който да осигури пълно излекуване на заболяването. Единственият научно доказан начин за ефективно овладяване на състоянието е цялостната деконгестивна терапия, част от която са специализираните компресивни облекла. Те обаче са скъпи и често недостъпни за много пациенти. Докато в редица европейски държави засегнатите разчитат на съвременни терапевтични методи и подкрепа от здравните системи, в България много хора са принудени да се справят сами.
Лимфедемът не е само медицински, но и сериозен социален и икономически проблем. Българска асоциация "Лимфедем“ от години апелира към НЗОК, Министерството на здравеопазването и Българския лекарски съюз за реимбурсация на компресивните облекла – ключов елемент от лечението. Липсата на достъпна терапия не само влошава качеството на живот на пациентите, но и води до тежка инвалидизация, загуба на трудоспособност и допълнителна тежест за здравната и икономическата система. Всяка година хиляди българи остават извън пазара на труда заради заболяване, което може да бъде контролирано с достъпни и ефективни решения.
Още от категорията
/
Русенският университет подписа споразумение за сътрудничество с Техническия университет в Регенсбург
04.03
Времето в Русе днес
03.03
Ясни са резултатите от VI Национален конкурс по изобразително и приложно изкуство "Магията на изкуството" – Русе 2026
02.03
Стотици русенци пяха заедно с Братя Аргирови по време на концерта "Не на насилието, да на доброто!"
01.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Отново реорганизация на "Дунав мост" – този път подменят стоманоб...
19:09 / 05.03.2026
АПИ предупреди: Силен вятър в Русе
18:13 / 05.03.2026
Кметът на Русе награди боксьора Радослав Росенов за големия му ус...
16:36 / 05.03.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.