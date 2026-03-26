"Пантеонът на възрожденците" в Русе бе осветен в лилаво
Кампанията има за цел да насочи общественото внимание към едно от най-разпространените неврологични състояния в света. Чрез осветяването на емблематичния монумент се изразява съпричастност и солидарност към хората, живеещи с тази диагноза, както и към техните семейства, които ежедневно се сблъскват с предизвикателствата на болестта и социалната стигма.
Според официалните данни на Световната здравна организация (СЗО) около 1 процент от населението на планетата страда от епилепсия. Това означава, че заболяването засяга близо 50 милиона души в световен мащаб. Неофициалната статистика за България, базирана на експертни оценки на невролози и пациентски организации, сочи, че с тази диагноза у нас живеят близо 70 000 българи.
Медицинските специалисти подчертават, че в значителен процент от случаите епилепсията се отключва още в детска възраст. Това изисква изключително навременна диагностика и осигуряване на адекватна медицинска и социална подкрепа. Практиката показва, че при правилно контролиране на състоянието над 70% от пациентите могат да водят напълно пълноценен начин на живот.
