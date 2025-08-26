ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Общество
Институции
Криминални
Бизнес
Други
|Парада на домашните любимци ще се проведе на русенския кей за втори път
Всички русенци, които се грижат за домашен любимец – независимо дали е куче, котка, заек, папагал, хамстер или по-екзотичен представител на животинския свят, могат да се включат в проявата, която започва от 10 часа. Любителите на животни ще участват в среща, в която ще споделят забавни истории от живота на техните домашни любимци.
В рамките на събитието ще се проведе конкурс под мотото "Всички животни са прекрасни!“. Той ще премине в няколко раздела – първо за любимци, различни от кучета и котки, а след това за котки и кучета, като четириногите приятели са разделени по породи и килограми (малки, средни и големи).
Общинският приют ще представи свои питомци, които очакват да намерят нов дом. Желаещите ще могат да разходят или дори да осиновят куче по установения ред.
Празникът ще бъде съпътстван от много подаръци, лакомства, музикални изпълнения, томболи и изненади за малки и големи. А на 12 септември в Зала 1 на Областна администрация, като част от програмата на събитието, ще бъде проведена Кръгла маса, посветена на безстопанствените животни и грижата за тях
Записването за парада става до 12 септември (включително) на имейл: napred2024@gmail.com. Участниците могат да изберат зона "Кучета“, зона "Котки“ или зона "Екзоти“. В деня на събитието ще се приемат регистрации на място от 9:00 до 9:30 ч. само при наличие на свободни места.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: