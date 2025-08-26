Парада на домашните любимци ще се проведе на русенския кей за втори път

© община Русе Русенският кей ще се превърне на 14 септември (неделя) в най-усмихнатото място в града, където ще се проведе второто издание на Парад на домашните любимци. Инициативата е организирана от Сдружение "Напред“, в партньорство с Община Русе и с финансовата подкрепа на Общинска фондация "Русе – град на свободния дух“.



Всички русенци, които се грижат за домашен любимец – независимо дали е куче, котка, заек, папагал, хамстер или по-екзотичен представител на животинския свят, могат да се включат в проявата, която започва от 10 часа. Любителите на животни ще участват в среща, в която ще споделят забавни истории от живота на техните домашни любимци.



В рамките на събитието ще се проведе конкурс под мотото "Всички животни са прекрасни!“. Той ще премине в няколко раздела – първо за любимци, различни от кучета и котки, а след това за котки и кучета, като четириногите приятели са разделени по породи и килограми (малки, средни и големи).



Общинският приют ще представи свои питомци, които очакват да намерят нов дом. Желаещите ще могат да разходят или дори да осиновят куче по установения ред.



Празникът ще бъде съпътстван от много подаръци, лакомства, музикални изпълнения, томболи и изненади за малки и големи. А на 12 септември в Зала 1 на Областна администрация, като част от програмата на събитието, ще бъде проведена Кръгла маса, посветена на безстопанствените животни и грижата за тях



Записването за парада става до 12 септември (включително) на имейл: napred2024@gmail.com. Участниците могат да изберат зона "Кучета“, зона "Котки“ или зона "Екзоти“. В деня на събитието ще се приемат регистрации на място от 9:00 до 9:30 ч. само при наличие на свободни места.



