Пенчо Милков до Общинския съвет, с което се въвеждат твърди тарифи в европейска валута, считано от 1 февруари 2026 година.
В момента час престой в зоните за платено паркиране струва 1.50 лева. При фиксирания курс на БНБ това се равнява точно на 0.77 евро. Общинската администрация обаче предлага новата цена да бъде 0.80 евро.
На пръв поглед разликата е минимална – само 3 евроцента. Пресметнато в левове обаче, новата цена от 0.80 евро се равнява на 1.56 лева. Това означава, че за всеки час престой на улицата русенци ще плащат с около 4% повече, отколкото досега.
Мотивите на администрацията са изцяло технически. Според доклада на кмета, паркоматите в града имат ограничен капацитет да работят с различни номинали монети (до 5 вида). Точното превалутиране на 1.50 лв. в 0.77 евро би изисквало връщане на ресто с твърде много дребни монети (1, 2 и 5 цента), което би блокирало работата на устройствата.
"С оглед свеждането до допустимия максимален брой номинали на монети... предлагаме стойността от 0,77 евро да стане 0,80 евро на час", се посочва в мотивите към предложението.
Обратната логика се прилага за подземните паркинги на "Арена Русе" и Доходното здание. Там досегашната цена от 2.00 лева се равнява на 1.02 евро. Администрацията предлага цената да се закръгли надолу на 1.00 евро.
Така реалната цена за ползване на закритите паркинги пада до 1.96 лева, което е намаление с около 2%. Този ход, волно или не, създава малък финансов стимул за шофьорите да изберат подземните съоръжения пред уличните паркоместа.
Предложението за промяна в Наредба №16, което предстои да бъде гласувано от Общинския съвет, фиксира следните цени от 1 февруари 2026 г.:
- Улично паркиране (до 1 час): 0.80 евро (прибл. 1.56 лв.)
- Всеки следващ час: 0.80 евро
- Електромобили (регистрирани в общината): 0.50 евро (прибл. 0.98 лв.)
- Подземни паркинги (на час): 1.00 евро (прибл. 1.96 лв.)
- Подземни паркинги (за 24 часа): 8.00 евро (прибл. 15.65 лв.)
- Промяната идва след месец на "дигитален режим".
Предложението е отворено за становища в срок от 14 дни, тъй като промените трябва да влязат в сила спешно от началото на февруари.
Паркирането в Русе поскъпва
