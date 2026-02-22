Партиите в Русе не успяха да постигнат съгласие за състава на местната Районната избирателна комисия /РИК/ на свиканите от областния управител Драгомир Драганов консултации. Това далеч не е прецедент и през последните няколко години се превърна в честа практика.Още в самото начало Драганов призова политическите сили за диалог и разбирателство по ключовите въпроси. Той посочи, че политическата мъдрост означава да виждаш отвъд момента и да разбираш, че всяко решение днес има последствия за поколенията утре. Драганов подчерта и значението на това политиците да избират диалогичността и разума пред популизма. Спорът беше основно за председателското място.За председател бяха издигнати две кандидатури – Стела Стоилова от "ГЕРБ-СДС“ и Милена Хинкова от "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“. Мотивите на първата политическа сила в 51-то Народно събрание бяха, че председателят не трябва да е с каквато и да е институционална и административна обвързаност, защото това ще е гаранция за провеждането на честни и прозрачни избори. Те посочиха, че Стела Стоилова е утвърден юрист с достатъчен управленски опит в Районната избирателна комисия и в Общински избирателни комисии. От "БСП – ОБЕДИНЕНА ЛЕВИЦА“ застават твърдо зад Милена Хинкова, която всъщност през последните няколко години винаги е била председател на Районната избирателна комисия. От политическата сила посочиха, че Хинкова винаги е работила много добре с всяка от политическите сили в РИК и винаги е изпълнявала перфектно функциите си. Припомняме, че съгласно решение на ЦИК РИК в Русе може да има до четирима, но не по-малко от двама заместник-председатели.По време на заседанието бе гласувано местната РИК да има четирима заместник-председатели. Предложенията обаче бяха пет. Това са Лиляна Владимирова от "ВЪЗРАЖДАНЕ“ след като от партията се отказаха от предедателското място; Елиз Халил от "Движение за права и свободи – Ново начало"; Ина Райчева от "Има Такъв Народ“, Алев Османова от "Алианс за права и свободи" и Ирена Димитрова от "МЕЧ“. След това обаче от "МЕЧ“ се отказаха от заместник-председателско място и така номинациите останаха четири. За секретарското място категорично бяха от "Продължаваме промяната – Демократична България“. Техният кандидат е Иван Дойнов. Единият от двамата кандидати за председател /този, който не бъде избран за председател/ е също алтернативното предложение за секретарксото място.В консултациите участваха още заместник областният управител Георги Георгиев, главният секретар на Областната администрация Ирена Тодорова и експерти от институцията.ЦИК ще назначи състава на РИК – Русе до 27 февруари. В РИК-Русе влизат общо 13 членове, включително председател, четирима заместник-председатели и секретар.