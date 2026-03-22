Партньорството между Русе и Гюргево в сферата на образованието бе обсъдено на среща при областния управител Орлин Пенков
"Чрез съвместни програми и споделяне на добри практики, ние изграждаме среда, в която знанието не познава граници. Децата ни получават не само нови знания, но и растат като граждани на обединена Европа“, заяви Пенков и посочи, че подобно партньорство е инвестиция не само в образованието, но и в бъдещето на целия регион.
"Когато работим заедно, ние създаваме по-силни институции, по-подготвени млади хора и по-устойчиво общество. Най-ценният резултат от всяко сътрудничество не са документите, а хората, които то променя и вдъхновява“, категоричен бе областният управител Орлин Пенков. Освен съвместно отбелязване на празници и исторически събития, свързани с културата и историята на България и Румъния, се предвижда още иницииране на съвместни дейности в профилираните сфери, в които се обучават учениците.
Гостите от северната ни съседка имаха възможност да посетят новоизградения STEM център в Професионалната гимназия по икономика управление. Инвестицията е в размер на близо 186 000 евро и е насочена в сферата на математика, информационни технологии, уеб дизайн, интернет и уеб технологии, функционални приложни програми, приложни програми с общо предназначение, програмиране, компютърни архитектури и операционни системи, икономическа информатика, компютърна графика, бази от данни, електронна търговия, интернет и електронна търговия, комплексна учебна практика, бизнес проект – учебна практика. На място възпитаниците на училището представиха своите бизнес планове.
Гимназията "Йон Барбу“ води началото си от 1960 г. и предлаганите специалности са в областта на услугите, търговията, туризма и хранително-вкусовата промишленост. В училището се обучават над 900 ученици. Гимназията разполага със специализирани кабинети и лаборатории. В Професионалната гимназия по икономика и управление "Елиас Канети“ в Русе се обучават над 450 ученици.
Припомняме, че със съдействието на ръководството на Областната администрация и изпълнителния директор на Асоциация "Еврорегион Данубиус“ Лили Ганчева през декември 2025 г. бе сключено споразумение за партньорство между двете най-стари учебни заведения от Русе и Гюргево съответно СУ "Христо Ботев“ и Националния колеж "Йон Майореску“ се побратимиха.
