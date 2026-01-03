Изграждането на пасарелката по бул. "Тутракан“ в района на ЛВЗ, която се е част от големия проект за рехабилитация на довеждащата инфраструктура към "Индустриален парк ЛВЗ“, е почти приключено на етап груб строеж. Това съобщи за Русе Медиа ръководителят на обекта инж.Румен Йовчев от фирмата изпълнител "Приста – ТР“. Той обясни, че като конструкция пасарелката е готова на 95 %.Още преди започване на изграждането й са сменени ролковите лагери на основния мост, които бяха компрометирани , като за целта се е наложило повдигането на част от секцията, за да бъдат подменени. Предстои пасарелката да бъде обработена с материал за добиване на подходящ архитектурен вид, както и за защита от корозия. Има направено предложение за цветовото оформяне на велосипедната и пешеходната пътеки – с жълта боя да е трасето за велосипедисти, а за пешеходците да е с червена боя, но крайното решение ще бъде на архитектите. Ще бъде монтиран и парапет с подходящо осветление. Същевременно е започнало и уширението на тротоара по протежение на булеварда, където трябва по стандарти да стане от 3 м на 4,60 м .Всички строителни и ремонтни дейности трябва да приключат до края на март 2026 г., като основната цел е първо да се приключи с бетона, след това да се направи хидроизолацията, да се монтират дилатационните фуги и четвъртият етап е прехвърлянето на движението в другото платно. Тъй като сега се навлиза в най-критичния етап, зависи от температурните условия дали ще се успее в линейния график. Необходимо е да има подходящи температури, за да се започне ремонтът и на основната конструкция, Инж.Йовчев обясни, че отдолу зоната е опасна, тъй като от преминаващите автомобили се случва да падат парчета от конструкцията на моста. Тя трябва да се обработи и измаже с материали, които са на циментова основа, но в момента условията не са подходящи.