С внушителен спектакъл под наслов "Минало, настояще и бъдеще“ Основно училище "Иван Вазов“ – Русе отбеляза своя 155-годишен юбилей. Тържеството, съчетаващо родолюбие, история и съвременен дух, събра стотици бивши и настоящи възпитаници, учители, родители и гости.

Сред официалните гости на събитието бяха д-р Росица Георгиева – началник на РУО – Русе, Елена Маждракова – председател на Независимия учителски синдикат, и Гицка Харизанова – председател на Регионалния синдикат на образованието.

Сред гостите бе и кметът на Община Русе Пенчо Милков, който поздрави училищната общност по повод значимата годишнина. В обръщението си той подчерта ролята на учебното заведение за просветния и културния живот на града:

"155 години са изключително свидетелство за устойчива традиция в образованието, зад която стоят поколения ученици, учители и постоянен стремеж към развитие. ОУ "Иван Вазов“ е сред символите на русенската просвета и пазител на българската идентичност. Поздравявам ви, че пазите огъня на Вазовото слово и възпитавате децата ни в дух на достойнство и национална гордост.“

В приветствието си директорката на училището Теодора Йорданова благодари на педагогическия екип и родителите за подкрепата и отдадеността, определяйки училището като "място, в което се раждат мечти“. Тя подчерта, че 155-годишната история е здрава основа, върху която днешните ученици надграждат с увереност.

С поздравление към училищната общност се обърна и началникът на РУО - Русе д-р Росица Георгиева: "Скъпи ученици, погледът на утрешния ден е насочен към вас. В класните стаи мечтите ви получават криле, затова мечтайте, трупайте знания и носете с гордост името на вашия патрон".

Мистичното звучене на гайди въведе публиката в темата за миналото. Чрез серия от емоционални "Писма до Вазов“ учениците пресъздадоха връзката между поколенията. На сцената оживяха моменти от епопеята на борбите за свобода, прозвучаха Вазови стихове, а вокална група "Звездици“ изпълни "Молитва“. Особено въздействащи бяха хърцойският танц – символ на духа на местното население, и силното изпълнение на песента "Кой уши байряка“.

Във втората част на спектакъла акцентът бе поставен върху настоящето. Ученици от четвърти клас изпълниха "Обичам те, България“, а сцената оживя с ритъма на хорото и хумористичните интерпретации по "Чичовите конье“. Образът на съвременната българка – уверена, пазеща паметта и гледаща напред, бе представен като мост към бъдещето.

Финалът бе посветен на утрешния ден, като с модерно рап изпълнение и оригинални скечове възпитаниците на ОУ "Иван Вазов“ показаха, че дори в ерата на технологиите най-важни остават трепетите на човешкото сърце и предаността към Родината. Кулминацията на празника бе общото изпълнение на "Де е България“ с цветовете на националния трикольор.