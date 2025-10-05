Пенчо Милков: Бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието

© Facebook Кметът на Русе Пенчо Милков се обърна с уважение към всички учители, директори и педагогически специалисти в Деня на учителя.



Милков обясни, че бъдещето на Русе зависи от качеството на образованието.



Благодаря ви, че насърчавате децата да учат и им помагате да сбъдват мечтите си. Ще продължаваме да инвестираме в модернизиране на училищната база, нови методи и технологии в учебния процес, награди и инициативи в подкрепа на високите резултати.