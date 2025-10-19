Сподели close
E-mail Принтирай Копирай този линк
Размер на шрифта Сподели
A A A
На 19 октомври православната църква почита св. Иван Рилски Чудотворец – небесния покровител на българския народ и на този ден българските лекари отбелязват своя професионален празник.

Кметът на Русе Пенчо Милков поздрави всички празнуващи:

"Днес почитаме паметта на св. Иван Рилски — небесния покровител на народа ни.

Това е и професионалният празник на българските лекари.

Честито на всички, които ежедневно се грижат за здравето на русенци!

На вашите знания и човечност се крепи благополучието на нашата общност.

Бъдете здрави, отдадени на своята хуманна мисия и обградени с уважение и признание!"