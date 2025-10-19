ЗАРЕЖДАНЕ...
Пенчо Милков: Честито на всички, които ежедневно се грижат за здравето на русенци
Кметът на Русе Пенчо Милков поздрави всички празнуващи:
"Днес почитаме паметта на св. Иван Рилски — небесния покровител на народа ни.
Това е и професионалният празник на българските лекари.
Честито на всички, които ежедневно се грижат за здравето на русенци!
На вашите знания и човечност се крепи благополучието на нашата общност.
Бъдете здрави, отдадени на своята хуманна мисия и обградени с уважение и признание!"
