На 19 октомври православната църква почита св. Иван Рилски Чудотворец – небесния покровител на българския народ и на този ден българските лекари отбелязват своя професионален празник."Днес почитаме паметта на св. Иван Рилски — небесния покровител на народа ни.Това е и професионалният празник на българските лекари.Честито на всички, които ежедневно се грижат за здравето на русенци!На вашите знания и човечност се крепи благополучието на нашата общност.Бъдете здрави, отдадени на своята хуманна мисия и обградени с уважение и признание!"