Ето и цялата му позиция без редакторска намеса:
Дезинформацията стана твърде шумна, затова ще говоря открито и по същество.
Темата е моя кауза от 2019 г., когато станах кмет на Русе.
Тогава наследих дългогодишната блокада на бул. "България“, гнева на хората в Мартен, Сандрово, на работещите в Индустриалния парк, Икономическа зона Тегра, на бизнеса. Всички с право питаха защо никой не решава този проблем от десетилетия.
Няма да забравя един тежък инцидент, при който бус се удари в камион и видях части от човешка глава на 50 метра оттам. Казах - това безумие спира сега!
Последваха срещи с министри от 8 различни правителства. Очаквах държавата да изгради национална система за контрол и изчакване на тировете. Приходите от "Дунав мост“ растяха, но за Русе все нямаше решение.
Едно от правителствата отпусна 3 млн. лева. Стигна ни за паркинг с малък капацитет.
Потърсих местния бизнес за изграждане на мащабно съоръжение на общински терен - отказаха.
Така се стигна до единствения работещ вариант: Общинският съвет одобри процедура с частен оператор и дигитална опашка, до изграждане на държавна система.
Фирмата изгради съоръжението за 6 месеца. Още при подписването Община Русе получи над 1 млн. лева, а за три години приходите за русенци достигнаха 2,8 млн. лева.
Аз бих взел същото решение винаги. Моята работа е да намирам решения за русенци, а не оправдания.
Не съм спирал разговорите с държавата това ключово гранично съоръжение да стане публична собственост. Държавата получава по 46 млн. лева годишно само от такса "Дунав мост“. Да отдели по-малко от половината за стратегически имот е напълно разумно и постижимо.
Когато миналата седмица Министерството на финансите заяви готовност да осигури средства, поех инициативата незабавно. Има валидна оферта до 15 февруари. Който изпуска такива възможности, не защитава интереса на Русе.
Политическите опоненти, които сега оспорват решението на ОС, преди изборите през 2023 г. водеха точно обратната очерняща кампания с платени клипове и "анализи“: че частен оператор не трябва да строи паркинга и че общината трябва да го направи сама.
Удобно премълчаха най-важното - откъде да дойдат парите.
Паркингът за 70 камиона, изграден от общината с държавни средства, струваше 3 млн. лева. Такъв за над 600 камиона би струвал над 20 млн. лева. Давате ли си сметка какъв кредит щеше да тежи на гърба на Русе, вместо градът да получава ежемесечни приходи?
Добре, че тези хора не управляват Русе. Достатъчно е да видим провалите и натрупаните проблеми в градовете под тяхно управление. Да си припомним и приетия от тях държавен бюджет през 2022 г. чак през август - решение, което остави общините да оцеляват с пари от предходната година.
Към днешна дата договорът се изпълнява коректно и няма никакво правно основание за прекратяване.
Нашата цел е ясна - да придобием собствеността преди изтичането на 30-годишния срок, защото това съоръжение е стратегическо за бъдещето на Русе. Направена е независима оценка, която надхвърля предложената оферта.
По обвинението, че "фирмата била със спорна биография“:
Аз съм кмет, не съм прокурор, съдия или следовател. Ако има данни за нарушения, има компетентни институции в България и ЕС. Защо тези, които днес огласят пространството, не са ги сезирали досега? Те бяха на власт, имаха премиер и министри. Фирмата е преминала през публична процедура, отговаря на всички изисквания и дейността й не е прекратявана.
Твърдението, че "паркингът щял да бъде даден без пари след изтичане на договора“, е или наивност, или съзнателна манипулация.
Договорът е до 2052 г., когато съоръжението ще бъде амортизирано. Стратегическият интерес на Русе и на държавата изисква този обект да бъде придобит навреме.
Ако утре възникнат съдебни искове и обезщетения, кой ще плати сметката? Отговарям ви веднага - тези, които я плащахме десетки години – русенци.
Всички внушения за "тайни преговори“ и "скрити интереси“ са поредни обиди, които търпя, но няма да приема.
Няма да участвам в сценарии срещу Русе.
Не приемам оценки от провалени политици, които не са построили нищо за този град.
Всеки, който претендира да говори за бъдещето на Русе, първо трябва ясно да заяви: "Аз съм направил това и това за русенци“. С конкретни резултати, не с празни думи.
Фактите са безспорни. Само през януари паркингът с работещия магазин е обслужил близо 2700 тежкотоварни камиона, въпреки традиционно слабия трафик в първата седмица на годината.
Този обект може да стане собственост на русенци, без те да платят и едно евро.
Решението е в ръцете на държавата, която с по-малко от половината от годишните си приходи от такси на Дунав мост може да помогне за придобиването на стратегически актив за една българска община.
Благодаря на мнозинството общински съветници, които проявиха отговорност и застанаха зад интереса на Русе.
Това е правилният път. И аз ще го отстоявам докрай.
