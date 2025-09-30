ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пенчо Милков: Днес правим важна и очаквана стъпка за Русе
"Днес правим важна и очаквана стъпка за Русе. Бях поставил срок от половин година да се представи Генералният план и искам да изкажа своите благодарности към господин Крушарски за това, че удържа на думата си да изпълни това изискване. Убеден съм, че съвместните ни усилия ще превърнат летището в действаща инфраструктура, която ще донесе нови възможности за икономиката, бизнеса и жителите на региона“, заяви кметът. Пенчо Милков допълни, че към момента летището вече е регистрирано в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация" като летище за обществено ползване.
Документът е разработен в рамките на новия 6-месечен срок за доброволно изпълнение, определен от Община Русе, и представлява ключов етап в изпълнението на договорните задължения на дружеството. Планът очертава основните направления за развитие на летищната инфраструктура и има важно значение за бъдещото му функциониране като част от транспортната система на Русе и региона.
По време на срещата бяха обсъдени приоритетите, заложени в плана, както и необходимите действия за съобразяване на проекта с нормативната рамка – Закона за гражданското въздухоплаване и Наредба № 20 за удостоверяване годността за експлоатация на летища.
Кметът на Русе обяви, че за предварителния преглед на Генералния план ще бъде назначена комисия със заповед, в чийто състав ще участват и представители на Общинския съвет – Алисе Муртезова, Деница Иванова, Рена Стефанова, Мариян Димитров, Искрен Веселинов, Елеонора Николова, Анатоли Станев, Деян Недков и Айдоан Джелил. В нея ще вземат участие и представители на Община Русе и външни експерти. Всички те ще могат да нанесат корекции при необходимост, преди документът да се внесе за съгласуване в компетентните администрации и в Главна дирекция "Гражданска въздухоплавателна администрация".
В следващите седмици комисията ще разгледа подробно съдържанието на Генералния план, след което ще бъдат уточнени конкретните действия и срокове за реализацията му. Целта на Общината е процесът да се движи в прозрачност и в диалог с всички заинтересовани страни, така че летището да се развива по устойчив и ефективен начин.
