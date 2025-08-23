Пенчо Милков: Когато природата ни поставя на изпитание, се вижда кой работи за Русе и кой срещу него

© Снощи през Русе премина мощен шквал с пориви на вятъра до 86 км/ч. Повалени бяха дървета и клони в различни части на града, които затрудниха движението и създадоха опасност за хората, обяви кметът на Русе Пенчо Милков в социалните мрежи.



Кметът благодари на служителите от Пожарната и работниците от ОП “Паркстрой" и ДЗЗД “Паркстрой" за светкавичната реакция относно почистването на улиците и булевардите.



"Винаги, когато природата ни поставя на изпитание, се вижда кой работи за Русе и кой срещу него", уточни Милков.



Той посочи, че хората, които критикуват превантивната дейност на общината и "саботират добрите намерения чрез “зелени" процедурни хватки", трябва да носят отговорност.