Пенчо Милков: Летище Русе може да приема самолети до 75 пътници
"Летище Русе многократно се превръща в повод за спекулации и неистини", подчерта Димитър Недев. Той припомни, че за първи път от години е намерен инвеститор, който влага лични средства в поддръжката, без общината да харчи пари от бюджета си.
Темата предизвика сериозно напрежение в залата. Общинските съветници от "СДС – Гражданите" и "Продължаваме промяната – Демократична България" (ПП-ДБ) изразиха съмнения относно законността на продължаващото сътрудничество с "Еърпорт Русе" ООД. Според тях инвеститорът е влязъл в хипотеза на неизпълнение още преди година, а предоставеният Генерален план е с ниско качество и технически грешки, пише Dunavmost.
Кметът Пенчо Милков обаче защити стратегията на администрацията, като обясни, че планът е бил преработен с помощта на експерти, за да бъде реалистичен. Според него пистата и сградата в настоящия им вид позволяват обслужването на самолети до 75 пътници, което е напълно достатъчно за регионално летище.
Изненадващо в дискусията бе съобщено, че освен сегашния ползвател, интерес към летището проявява и българската технологична компания "Дронамикс". Дружеството, което се занимава с разработка на товарни дронове, вече е на терен и проучва възможности за сътрудничество с Русенския университет "Ангел Кънчев".
"Нашата цел е Русе да стане действащо регионално летище", категоричен бе Пенчо Милков. Той поясни, че "гражданско-търговски полети" означава превоз на пътници срещу закупен билет, а не просто частни полети на малки самолети.
На 5 февруари в Русе предстои експертна среща с участието на Тодор Иванджиков, председател на Асоциацията на българската авиационна индустрия, на която детайлно ще бъде разгледан доработеният план за развитие на обекта.
