Честит празник на всички русенци. Нека да почетем духовният закрилник на целия град и всички нас - Св. Георги. Нека да ни дава сила, кураж и храброст, да бедем смели не само пред опасностите, но и в мечтите си, да бъдем единни не само по празниците, но и в делника. Честит празник и на нашия прекрасен град Русе. Това каза кметът Пенчо Милков.

И допълни: "Нека да имаме силата и храбростта да живеем не само в Русе а и за Русе".

Той честити празника на всички военнослужещи, както и на всички именници.