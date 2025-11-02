Сподели close
Ниското ниво на язовира в Николово показа наличието на още един проблем – тръби, които идват от постройки в близост и се изливат във водите. Кметът на Русе Пенчо Милков заяви, че ще се извършат проверки и ще се вземат драстични мерки.

"Единственото решение е в тяхното запушване и това ясно да се чуе. Защото всеки, като си узаконявал къщичката някъде, най-вероятно е писал в документите, че има изгребна яма. Отивайки в момента, виждаме много тръби, които стигат до места, където не трябва да стигат. Аз не съм детектив да тръгвам по тръбите да копая нагоре, но мога да ги запуша.

Така че хората да чуят, че е хубаво да си изпълнят мерките, които са им предвидени по къщите, да си направят ями и да не изхвърляме чрез тръби боклуци в язовира и в реката“, заяви Милков.

 

Той коментира още, че не е ясно на кого са заустените тръби и към кои постройки са, но смъкването на нивото на водата е открило брега и са излезли тези тръби, които бълват мръсна вода. Предстои проверка доколко са законни и кой ги е направил. Това предаде "Русе Медиа".

"Като запушим тези тръби, най-вероятно тогава ще станат ясни и техните собственици“, каза още кметът на Русе.