|Пенчо Милков: Независимо дали са домашни любимци, бездомни или диви, животните имат право на достоен живот без насилие
Независимо дали са домашни любимци, бездомни или диви, животните имат право на достоен живот без насилие.
В общност с местни организации, доброволци и граждани, в Русе продължаваме да работим за:
- Хуманното отношение към безстопанствените животни чрез програма за кастрация, ваксинация и осиновяване.
- Образователни инициативи, които насърчават отговорното стопанисване на домашни любимци.
- Сътрудничеството с местни организации и доброволци за защита на животните.
Всеки може да помогне чрез доброволчество, дарения, сигнализиране на случаи на малтретиране или просто с грижа към животните около нас
