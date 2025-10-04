© Facebook Днес отбелязваме Световния ден за защита на животните. Добрината и състраданието към живите същества са мярка за нашата човечност. Това каза в профила си в социалните мрежи кметът на Русе Пенчо Милков.



Независимо дали са домашни любимци, бездомни или диви, животните имат право на достоен живот без насилие.







В общност с местни организации, доброволци и граждани, в Русе продължаваме да работим за:







- Хуманното отношение към безстопанствените животни чрез програма за кастрация, ваксинация и осиновяване.



- Образователни инициативи, които насърчават отговорното стопанисване на домашни любимци.



- Сътрудничеството с местни организации и доброволци за защита на животните.







Всеки може да помогне чрез доброволчество, дарения, сигнализиране на случаи на малтретиране или просто с грижа към животните около нас