Пенчо Милков: Русе е град на знанието и културата и това е нашата мисия

© Честит първи учебен ден, Русе! Скъпи ученици, учители и родители, пожелавам ви успешна година! Това каза кметът на Русе Пенчо Милков.



"Вълнуваме се с първокласниците, стискаме палци на зрелостниците, нека всички русенски деца имат смелост да мечтаят и постоянство да развиват знанията си!



На учителите желая сили и удовлетворение от труда, с който изграждат бъдещето на нашия град. А на родителите – вяра и подкрепа за децата им във всяка тяхна крачка!



Русе е град на знанието и културата и това е нашата мисия", допълни той.



На добър час!