Пенчо Милков: Само за 6 месеца една мечта се превърна в реална сила
Над 100 деца вече са част от Футболна академия "Интер Русе“. Рецептата за успех на школата на Драгош Фирцулеску е дисциплина и концентрация.
"Разговаряме с децата за значението на спорта, който не учи на честна игра и уважение към противника. А редът на терена се пренася и в училище, и на улицата", каза Милков.
Сдружение "Родители на деца и възрастни с аутизъм – Русе" стартира месечни срещи със специалисти
06.02
Русе е първият град в страната, който осигурява безплатен нощен транспорт за работниците на смени
01.02
Поредно "инфраструктурно чудо" в Русе, този път до спирка
22:23 / 11.02.2026
Изявени ученици от Русе получиха финансова подкрепа и признание з...
20:47 / 11.02.2026
Правителството игнорира сделката за ТИР-паркинга в Русе
20:43 / 11.02.2026
Русе е сред градовете с ръст на обявите за работа през януари
13:09 / 11.02.2026
