Само за 6 месеца една мечта се превърна в реална сила. Това написа кметът на Русе Пенчо Милков в профила си във Facebook.Над 100 деца вече са част от Футболна академия "Интер Русе“. Рецептата за успех на школата на Драгош Фирцулеску е дисциплина и концентрация."Разговаряме с децата за значението на спорта, който не учи на честна игра и уважение към противника. А редът на терена се пренася и в училище, и на улицата", каза Милков.