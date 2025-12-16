Пенчо Милков. Това стана ясно в отговор на питане на общинския съветник от ВМРО Иво Пазарджиев за състоянието на летището и генералния му план.
"Генералният план е документ за 30 години напред, който е динамичен. Той не е веднъж завинаги да го приемем и да не може да се промени. В генералния план, който ни се представи, прогнозните полети на самолетите са дадени в края на този 30-годишен период да бъдат по 20 и няколко на ден, за да бъдат 10 000 на година. Това нас не ни устройва и ще го преработим. Защото в този му вид генералният план предопределя, че не може да ползваме летището веднага, а трябва първо да правим ремонт на пистата, което не е в наш интерес. Пистата е в прекрасно състояние, но не за 10 000 еърбъса годишно. Такъв ремонт за толкова самолети може да стане след 10 - 15 години. В момента пистата и сградата на летището позволяват полети на самолети до 75 човека. Такива самолети има", обясни още Милков.
Кметът напомни, че генералният план трябва да премине през дълги съгласувателни процедури в различни институции, за да влезе в сила. "Не може това да стане бързо с едно решение на Общинския съвет и един подпис на кмета", подчерта той.
"Летището от една летателна площадка, на която можеха да летят няколко щастливи собственици на самолети, вече в страницата на ГВА в София е летище за граждански полети и могат да кацат големи самолети. Но в момента не могат да кацат самолети, които извършват търговски полети, т.е. редовни срещу заплащане. За да се извършват тези редовни търговски полети, трябва да има летищен оператор и авиационен оператор. За да има летищен оператор и авиационен оператор, трябва планът да е минал през всички съгласувателни процедури, да е утвърден и да е влязъл в сила", коментира още кметът.
Пенчо Милков: Ще преработим Генералния план на Летище Русе
