Пенчо Милков: Статистиката е в основата на разумното управление
Автор: Георги Кирилов 16:25
Изложба, посветена на 145 години от създаването на българската статистика, беше подредена днес на площад "Свобода“. Организатор е Националният статистически институт със съдействието на Община Русе.

Кметът Пенчо Милков посети изложбата и поздрави Диана Самхарадзе, директор на Териториалното статистическо бюро – Север. Той подчерта ключовата роля на статистиката за управлението на града и страната. "Като кмет вярвам, че статистиката е в основата на всяко разумно управление. Тя ни предоставя надеждни данни, върху които изграждаме важни решения за развитието на нашата община, както и на страната и регионите. Благодарение на Вашия професионализъм, можем да следим демографските процеси, икономическите тенденции, социалните промени и да планираме бъдещето си на основата на факти и задълбочени анализи“, заяви Милков.

Изложбата представя 12 пана, които проследяват най-важните моменти и успехи в историята на статистическата институция. Експозицията акцентира върху значението на статистиката като източник на знание, прозрачност и устойчиво развитие, съобщи Общината.

За да бъде по-интерактивна, изложбата включва и играта "Сканирай и спечели“, която дава възможност на посетителите да си направят селфи пред паната. Те могат да участват и във викторина за историята на българската статистика и развитието на страната. Победителите ще получат атрактивни награди. Информация за участието във викторината е достъпна на самите пана.

През 1880 г. с указ е създадено Статистическото отделение към Министерството на финансите, чиято първа задача е била да проведе преброяване на населението. Оттогава до днес институцията се е развила значително и сега провежда над 300 статистически изследвания годишно в 40 тематични области.

Изложбата може да бъде разгледана до 31 октомври.






