Пенчо Милков публикува в социалната мрежа снимки и видеа от THE BIGGEST CHRISTMAS PARTY. Събитието се състоя снощи в "Арена Русе". Публикацията на кмета пе предружена от думите: "Страхотен купон в Русе с музиката от 90-те".Мащабното музикално събитие се превърна в двудневен фестивал, след като лошите метерологични условия в района на Амстердам объркаха плана на организаторите. Така легендарните 2 Unlimited и Snap! не успяха да пристигнат навреме в Русе заради отменени полети от летище Схипхол (Schiphol).