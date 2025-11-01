Пенчо Милков: Важно е да спрем в забързаното време и да си припомним кои сме и какво ни е завещано
Русе винаги е бил буден град. Град на първите, на новаторите, символ на културния подем и свободата. Велики личности са оставили своята искра в историята ни, а примерът им е жив и днес.
Откриваме го в учителката, която ни вдъхнови да понесем 900-метровия трибагреник на 3 март с обич към България. В младежите, които пламтят за знания и обществени каузи. Във всеки пазител на словото и духа български.
Нека гори огънят на родолюбието и пазим националното си достойнство!
