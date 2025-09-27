Новини
Пенчо Милков и посланикът на Китай откриха второто издание на Фестивала на драконовите лодки
Автор: Георги Кирилов 17:58Коментари (0)152
В Лесопарк "Липник“ край село Николово днес стартира второто издание на Фестивала на драконовите лодки, който съчетава спорт, култура и източни традиции.

Кметът на община Русе Пенчо Милков и Н. Пр. Дай Цинли – извънреден и пълномощен посланик на Китайската народна република у нас, откриха събитието и приветстваха участниците и публиката. "Този фестивал събира хората чрез спорта и красотата на китайската култура, като насърчава приятелството и сътрудничеството между народите. Русе отново се превръща в мост между културите и показва силата на сътрудничеството между нашите общности“, посочи кметът Милков в приветствието си.

Посланик Дай Цинли подчерта значението на инициативата за популяризиране на китайската култура в България. "Фестивалът на драконовите лодки е празник, който носи духа на сътрудничество, взаимно уважение и споделени ценности. Щастлива съм, че именно тук, в Русе, традицията намира толкова топъл отклик“, заяви тя, като отбеляза, че събитието е значима възможност за укрепване на културните връзки между България и Китай.

След официалните приветствия двамата извършиха традиционния ритуал по изрисуване на очите на дракона, след което удариха заедно празничния гонг и по този начин дадоха символично началото на фестивала.

Официални гости на събитието бяха зам.-кметовете на община Русе Борислав Рачев и Енчо Енчев, народният представител Биляна Иванова, кметът на с. Николово Златан Ванев, директорът на ОП "Спортни имоти“ Лачезар Иванов и д-р Валери Йорданов – ръководител катедра "Физическо възпитание и спорт“ в РУ "Ангел Кънчев“.

В програмата със свои демонстрации участваха възпитаниците на Клуб по ушу и тайчи "Калагия“ към Общинския младежки дом, Спортен клуб "Айкикен“, Сдружение "Спортен клуб Русе“, СК по кикбокс "Акулите“ и СК по карате "Юнак“. На шатрите, разположени в близост до сцената, ученици от СУ "Васил Левски“ представиха калиграфия, рисунки с къна върху кожа, работилнички за йероглифи от хартия и маски, както и игра с китайски пръчки за хранене.

В 16:40 ч. започнаха състезанията с драконови лодки на 200 м. Награждаването на състезаващите се отбори се проведе в 18:30 ч., а в 18:45 ч. сцената оживя с концертната програма на рок групата Melønheads от МГ "Баба Тонка“.

Фестивалът продължава и в неделния ден. От 10 ч. всички желаещи ще имат възможност да се качат на драконови лодки и да изпитат емоцията от състезанието, като участието ще бъде напълно безплатно и предшествано от задължителен инструктаж. Гостите на събитието ще могат да посетят атрактивни работилници по оригами, пиксел арт, рисуване на чанти и киние, както и да се запознаят със съвременни елементи от азиатската култура – аниме, манга, к-поп, гейминг и косплей.

На паркинга до малкото езеро са разположени търговски шатри с източни храни и напитки, арт базар и щандове на местни творци и занаятчии. Сцената ще предложи богата музикална и танцова програма, която ще поддържа празничното настроение и в двата дни.

Фестивалът на драконовите лодки се организира от Община Русе със съдействието на Спортен клуб по кану-каяк "Локомотив“, БЧК – Русе и УМБАЛ "Канев“.






