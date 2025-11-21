Пенчо Милков на 40-годишнината на ПК "Росна китка": Това е място, където се събират поколения опит, мъдрост и сърдечност
©
Празникът беше уважен от Пенчо Милков, от председателя на Съюза на пенсионерите – Регион Русе Мария Савова, както и от кмета на населеното място Владимир Димитров.
В словото си кметът Милков подчерта значението на клуба за духа и живота на Червена вода. "Четири десетилетия "Росна китка" е място, където се събират поколения опит, мъдрост и сърдечност. Място, където се пазят традициите на селото, съхранява се неговият дух и се изгражда чувство за общност и принадлежност. С Вашата инициативност, жизненост и активна гражданска позиция вие доказвате, че годините носят не само спомени, но и сила, вдъхновение и желание за добри дела“, каза той. Милков връчи почетен плакет и поздравителен адрес на председателя на клуба Дарина Николова.
"ПК "Росна китка“ не е само място за срещи, а нашето второ семейство“, подчерта в приветствието си Дарина Николова. Тя отбеляза, че клубът е пространство за социални и културни дейности, взаимопомощ, творчество, обучение и уважение между поколенията. "Тук се чувстваме по-млади, по-жизнени и уверени в живота. За нас клубът е символ на общност, която продължава да расте и развива“, допълни тя и благодари за дългогодишната подкрепа от община Русе, кметството и читалището.
Кметът на населеното място Владимир Димитров отбеляза: "Днес клубът "Росна китка“ продължава да бъде живо средище на дух, памет, приемственост и човешка близост, а сътрудничеството с читалището, кметството и община Русе го превръща в ключов двигател на социалния и културен живот на Червена вода“.
Пенсионерски клуб "Росна китка“ е създаден преди четири десетилетия и преминава през последователна и активна история на развитие, като бързо привлича членове и разширява дейностите си. Формирани са вокални групи за автентичен фолклор, които с годините участват в множество регионални, национални и международни фестивали и носят престижни отличия. Клубът организира творчески вечери, кулинарни изложби, спортни прояви, беседи, обществени инициативи, екскурзии и събития, които укрепват общността и културния живот на селото. През годините ръководството многократно се обновява, но активността и темповете на развитие не намаляват. Най-дълго клубът е ръководен от Йорданка Тодорова, а от 2015 г. негов председател е Дарина Николова.
Още от категорията
/
Благотворителен спектакъл в Доходното здание подкрепя фондация "Александър Русев" и Дневен център "Слънчо"
19.11
С тържествен концерт едно от най-старите учебни заведения в Русе отбеляза своя патронен празник
18.11
Волейболистите от СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ" спечелиха купата на детския турнир "Малки великани"
13.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Задържаха мъж в Русе заради закана за убийство, хулиганство и нез...
15:23 / 20.11.2025
Заловиха жена за кражба на пари от храм в Русе
12:58 / 20.11.2025
"Бъди смел, бъди добър": Община Русе се присъединява към национал...
10:28 / 20.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.