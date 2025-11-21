Сподели close
В залата на ПК "Росна китка“ в село Червена вода беше отбелязана 40-годишнината от създаването на клуба. Събитието събра десетки членове, гости и партньори на организацията, съобщи община Русе.

Празникът беше уважен от Пенчо Милков, от председателя на Съюза на пенсионерите – Регион Русе Мария Савова, както и от кмета на населеното място Владимир Димитров.

В словото си кметът Милков подчерта значението на клуба за духа и живота на Червена вода. "Четири десетилетия "Росна китка" е място, където се събират поколения опит, мъдрост и сърдечност. Място, където се пазят традициите на селото, съхранява се неговият дух и се изгражда чувство за общност и принадлежност. С Вашата инициативност, жизненост и активна гражданска позиция вие доказвате, че годините носят не само спомени, но и сила, вдъхновение и желание за добри дела“, каза той. Милков връчи почетен плакет и поздравителен адрес на председателя на клуба Дарина Николова.

"ПК "Росна китка“ не е само място за срещи, а нашето второ семейство“, подчерта в приветствието си Дарина Николова. Тя отбеляза, че клубът е пространство за социални и културни дейности, взаимопомощ, творчество, обучение и уважение между поколенията. "Тук се чувстваме по-млади, по-жизнени и уверени в живота. За нас клубът е символ на общност, която продължава да расте и развива“, допълни тя и благодари за дългогодишната подкрепа от община Русе, кметството и читалището.

Кметът на населеното място Владимир Димитров отбеляза: "Днес клубът "Росна китка“ продължава да бъде живо средище на дух, памет, приемственост и човешка близост, а сътрудничеството с читалището, кметството и община Русе го превръща в ключов двигател на социалния и културен живот на Червена вода“.

Пенсионерски клуб "Росна китка“ е създаден преди четири десетилетия и преминава през последователна и активна история на развитие, като бързо привлича членове и разширява дейностите си. Формирани са вокални групи за автентичен фолклор, които с годините участват в множество регионални, национални и международни фестивали и носят престижни отличия. Клубът организира творчески вечери, кулинарни изложби, спортни прояви, беседи, обществени инициативи, екскурзии и събития, които укрепват общността и културния живот на селото. През годините ръководството многократно се обновява, но активността и темповете на развитие не намаляват. Най-дълго клубът е ръководен от Йорданка Тодорова, а от 2015 г. негов председател е Дарина Николова.