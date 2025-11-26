Пенчо Милков бе специален гост на церемонията.
"Нашият град има дълга традиция да отваря вратите си за култура, да насърчава смелите творчески търсения и да поставя изкуството в центъра на обществения живот. И точно това прави "Франц Шуберт“ - събира тук, на нашия бряг на Дунав, таланти от различни краища на света, и им дава сцена, на която да разкрият най-доброто от себе си“, каза кметът. Той изрази специални благодарности към председателя на организационния комитет на конкурса Мария Дуканова и директора на Музикалното училище в Русе Здравко Саралиев за това, че с усилията на екипа на учебното заведение конкурсът продължава да расте и да се утвърждава.
Кметът Милков обяви и специалната награда на Община Русе – "Концерт на носителите на първи награди“, който ще се проведе на 17 март 2026 г. в рамките на 65-ото издание на Международния фестивал "Мартенски музикални дни“.
"Стъпването на тази престижна сцена е ярък знак за признание и може да бъде решаващ момент в професионалния път на всеки млад артист“, допълни той.
По време на церемонията кметът връчи и първа награда в трета възрастова група в категория "Клавирни дуа“ на клавирното дуо "Атмосфери“ – Александра Дичева и Мила Михова, чието изпълнение впечатли журито с изключителна музикалност и ансамблово единство.
В концертната част публиката се наслади на впечатляващите изпълнения на лауреатите от всички категории – пиано, класическо пеене, камерна музика и клавирни дуа. Сред отличените изпълнители бяха участници от различни възрастови групи, които представиха произведения на Шуберт, класическия репертоар и виртуозни пиеси, избрани специално за финалната гала. Участие в заключителната вечер взе и оркестърът на Държавна опера – Русе под диригентството на Вилиана Вълчева.
Концертът завърши с бурни аплодисменти и признание към труда и таланта на младите артисти, както и към международното жури, което оценяваше тяхното майсторство.
16-ото издание на Международния конкурс "Франц Шуберт“ ще се състои през 2027 г.
