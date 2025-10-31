Пенчо Милков отличи двама възпитаници на Спортен клуб по карате киокушин "Бушин“ за изключителното им представяне на турнира The Romanian Open Bucharest Challenge Cup.
В престижното състезание, проведено в Букурещ, Виктор Иванов и Илиян Тончев, под ръководството на своя треньор сенсей Здравко Иванов, завоюваха призови места в своите категории и възрастови групи, като Виктор грабна и шампионската титла.
Кметът посрещна днес в кабинета си младите спортисти и техния треньор като в разговорите се включиха също и заместник-кметът Борислав Рачев и директорът на ОП "Спортни имоти“ Лачезар Иванов. Децата получиха грамоти от Милков, който ги поздрави за постиженията им и сподели, че "за успеха няма възраст – когато има добър треньор и силна воля, резултатите не закъсняват“.
"Вие сте истински малки герои и ни карате да се гордеем с вас. Въпреки че сте едва в първи и втори клас, показахте невероятна издръжливост, дисциплина и характер. Вашите медали са доказателство, че с труд, постоянство и вяра в себе си всичко е възможно“, заяви кметът.
Той връчи и поздравителен адрес на сенсей Здравко Иванов за заслугите му към успехите на русенските каратисти, съобщи Община Русе.
"Благодаря Ви за всеотдайността, професионализма и търпението, с които работите с децата и изграждате у тях ценни качества като воля, уважение и спортсменство“, каза още кметът.
Първокласникът от НУИ "В. Стоянов“ Виктор Иванов спечели шампионската титла в групата до 8 години, категория до 30 кг. Това беше неговият дебют на международна сцена, преминал без нито една загуба – във всяка среща Виктор побеждаваше съперниците си с нокаут. Шампионът, който учи в паралелка по народни танци в Музикалното училище, тренира карате от две години.
Съотборникът му Илиян Тончев, второкласник от СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ“, завоюва сребърен медал в групата до 9 години, категория до 35 кг. На финала той завърши наравно по точки със съперника си, но поради по-голямото си тегло остана на второ място.
Надпреварата събра над 400 участници от 11 държави – Румъния, България, Австрия, Унгария, Кувейт, Германия, Молдова, Полша, Украйна, Турция и Пакистан. В турнира участваха 42 отбора, като русенският "Бушин“ се класира на 24-то място, въпреки че беше представен само от трима състезатели.
Името на клуба – "Бушин“ – означава "доказал се воин“, което напълно съответства на духа и успехите на неговите възпитаници.
Следващото голямо предизвикателство пред младите каратисти ще бъде на 29 ноември в Горна Малина, където ще се проведе Източноевропейско първенство по карате киокушин.
