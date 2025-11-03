Пенчо Милков награди вицешампиона от Европейското по щанги
В Албания Дениз спечели два сребърни медала - в изхвърлянето и в изтласкването. Заради неравност на подиума обаче при изтласкването русенецът се спъна и не успя да направи упражнението. След това журито се самосезира и му позволи да повтори опита, който се оказа успешен.
Милков поздрави Дениз за изключителния успех и заяви, че постиженията му доказват, че е един от най-добрите в Европа. "Видяхме колко е трудно, видяхме колко сила и упорство вложи, особено когато настилката се превърна в предизвикателство. Ти показа какво значи да не се предаваш и да вярваш в себе си до последно. За нас, русенци, и за цяла България, ти си шампион“, увери кметът и му връчи поздравителен адрес.
Милков изрази своята благодарност и към председателя на Управителния съвет на клуба проф. д-р Кирил Панайотов за неговите инвестиции в залите и в учениците. "Благодаря и на треньорите, защото успявате да създадете състезатели, които разсъждават като зрели хора и побеждават. Мога да кажа, че тази зала е зала на шампиони!“, допълни кметът. Муртезова благодари на Община Русе за всичките години, през които местната администрация е подкрепяла методично и финансово инициативите на клуба.
Дениз получи поздравителен адрес от проф. Панайотов и грамота от областния управител Драгомир Драганов. След това щангистът и треньорът му Радослав Атанасов разрязаха заедно специално приготвената за победителя торта.
В края на церемонията Дениз проведе дълъг разговор с кмета, в който с вълнение и респект разказа за напътствията на своите треньори – Кръстина и Радослав Атанасови. "Най-важното за мен е да се концентрирам и да слушам единствено треньора си. Изключително съм благодарен за тяхната подкрепа. Имах много добра подготовка, бях спокоен, защото личният ми треньор Радослав Атанасов беше до мен. Благодаря и на всички останали треньори. Пожелавам си повече спокойствие, защото емоциите често водят до грешки“, добави той.
Следващото международно предизвикателство пред спортистите на ТСК-Русе е през април 2026 г, когато ще се проведе европейското първенство, съобщи Общината.
