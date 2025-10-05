Новини
Пенчо Милков отличи легендите на русенския футбол, победили отбора на "Рома" 
Автор: Емануела Вилизарова 17:19Коментари (0)30
© Община Русе
Една от най-славните страници в историята на българския футбол – 50 години от знаменитата победа на "Дунав“ над италианския гранд "Рома“, беше отбелязана днес на Градския стадион в Русе.

Преди половин век – на 1 октомври 1975 г. – "Дунав“ побеждава в Русе с 1:0 гостите от Вечния град в мач реванш от турнира за Купата на УЕФА. Въпреки че русенци отпадат след общ резултат 1:2, успехът срещу един от най-силните европейски клубове остава като ярък символ на спортен дух, воля и любов към играта.

По повод годишнината беше организирана кратка церемония преди началото на срещата между "Дунав“ и "Етър“ от 11-ия кръг на Втора лига. На събитието присъстваха легендарни футболисти от златния състав на "Дунав“ – Игнат Младенов, Благой Далев, Иван Въжаров, Тодор Тодоров, Павел Малинов, Людмил Александров, Никола Христов – капитан на отбора, Стоян Илиев и Валентин Николаев, които бяха аплодирани бурно от публиката. Кметът на община Русе Пенчо Милков връчи на всеки един от тях грамота. Той им предаде и почетен плакет като признание за приноса  им към историята на русенския футбол. Кметът поздрави футболистите и им благодари, че вече 50 години правят русенци горди с победата. "Вие показахте какво означава да се бориш до последен дъх за честта на града си и доказахте, че няма невъзможни неща, че с труд, дисциплина и вяра в себе си дори и най-големите могат да бъдат победени. С всяка минута на терена сте защитавали не само цветовете на клуба, но и достойнството на Русе. Днес, пет десетилетия по-късно, вашата победа продължава да живее – в спомените, в разказите, в сърцата на всички, които се гордеят с Вас. Затова вашият успех е вдъхновение за поколения русенци, които обичат футбола и вярват в силата на родния отбор“, заяви Милков.

С почит бяха споменати и незабравимите съотборници, които вече не са сред нас – Слави Дамянов, Александър Манолов, Венцислав Ламбев и авторът на победния гол – Тодор Иванов, които завинаги ще останат част от футболната слава на Русе.

На церемонията присъстваха също заместник-кметовете Димитър Недев и Енчо Енчев, директорът на ОП "Спортни имоти“ Лачезар Иванов, областният управител Драгомир Драганов, председателят на Областния съвет на БФС Димитър Димитров-Кулиманс и др. Драганов също поднесе почетен плакет на играчите и им връчи грамоти. Футболният клуб "Дунав“ отличи всеки от играчите с паметна статуетка.

От името на Областния съвет на БФС председателят Димитър Димитров-Кулиманс отличи Севдалин Петров и Володя Сурдов за техния дългогодишен принос към футболната съдийска общност и работата им като делегати на Българския футболен съюз.

След тържеството публиката на Градския стадион остана, за да подкрепи любимия "Дунав“ в дербито срещу "Етър“. От футболния отбор апелират към феновете си да помогнат за лечението на 26 годишния онкоболен Радослав Василев, който е част от охраната на мачовете.







