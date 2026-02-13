Пенчо Милков посрещна днес основателя на Национален фолклорен ансамбъл "Българе"
© Община Русе
"Русе е град на първите неща – първият театър, първото кино, първият дух на модерна България. Но зад всичко това стои нещо много по-важно – общността. В днешно време имаме повече поводи да се разделяме, отколкото да се събираме. Затова вярвам, че това, което правите с ансамбъла, не е просто фолклорен спектакъл, а среща с паметта ни и със самите нас“, каза кметът.
Пенчо Милков сподели с ръководителя на "Българе“, че сплотяване на общността е и неговата лична кауза, а инициативи като тези на Христо Димитров са естественият път към това.
Обсъдени бяха и конкретни идеи за бъдещо партньорство. Пенчо Милков заяви, че Общината е готова да работи по съвместни проекти с екипа на "Българе“, които да надградят традиционните гостувания на ансамбъла в града.
"Имаме амбицията заедно да реализираме в Русе поне едно наистина грандиозно събитие, което да бъде празник на общността. Искаме в неговата организация и участие да се включат всички самодейни фолклорни танцови състави от общината. Това ще бъде сцена не само за професионалистите, а за цялата фолклорна общност на Русе“, подчерта кметът.
По думите му подобна инициатива ще даде възможност на десетки танцьори от различни възрасти да споделят една сцена и една кауза – съхраняването на българските традиции и предаването им на следващите поколения.
Христо Димитров приветства идеята и изрази готовност да съдейства с опита и експертизата на своя екип в създаването на мащабен културен проект, който да обедини професионалното и самодейното изкуство.
"Интересът към "Непознатите българи“ потвърждава живата връзка на русенци с българските корени и тяхната потребност от съдържателни културни преживявания“, заяви Димитров. Основателят на "Българе“ очаква и втората дата за спектакъла да събере стотици почитатели на българския фолклор под открито небе, съобщи Община Русе.
На срещата присъстваха още заместник-кметовете Златомира Стефанова и Димитър Недев и Анастасия Върбанова, която е част от екипа на ансамбъла.
Още от категорията
/
Продължва активната работа по финализирането на процедурата за продажба на общински апартаменти в Русе
17:17
Русе ще почете 153-ата годишнина от гибелта на Васил Левски с церемония пред паметника на Апостола
12:11
Началникът на РУО - Русе бе наградена за принос в подобряване качеството на образователния процес
10.02
8 нови гимназиални специалности в Русенско за предстоящата учебна година, сред тях и управление на безпилотни летателни апарати
10.02
Областният управител Драгомир Драганов: Няма разливи на нефтопродукти в река Дунав след потъването на кораб във водите край Гюргево
09.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.