Пенчо Милков поздрави малките шахматни таланти на Русе
"С голяма гордост споделям, че 7-годишната Яна Лозанова от Шахматен клуб "Пристис“ към Общинския младежки дом – Русе, е новият държавен шампион в индивидуалните училищни първенства по класически шахмат в Боровец.
Яна надви всичките си опоненти и заслужи титлата при най-малките момичета до 7 години".
"Отлично представяне направи и Павел Лозанов. Той се състезава във възрастова група до 9 години и зае седмо място, като показа голям потенциал за развитие.
Малките шахматисти прославят Русе под ръководството на изявените треньори Елица и Ростислав Раеви.
Честита купа!"
Още от категорията
/
Община Русе обявява публичен търг за Арт кафето с ангажимент към културни и спортни събития в града
04.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Областната администрация увери: Засега няма опасност от разпростр...
19:04 / 05.11.2025
Зам.-кметът на Русе: Дейността ни е насочена към укрепване на сът...
17:09 / 05.11.2025
Полицията в Русе работи по няколко кражби, извършени в рамките на...
12:58 / 05.11.2025
Над 100 000 къса цигари задържаха митническите служители край Ник...
11:13 / 05.11.2025
Отвориха Дунав мост и за тежкотоварния трафик
09:38 / 05.11.2025
Хванаха пияна жена и дрогиран мъж зад волана в Русе
18:55 / 04.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.