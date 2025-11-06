Малките шахматни таланти на Русе отново блеснаха на национално ниво. Това написа кметът на Русе Пенчо Милков във Фейсбук страницата си. Кметът поздрави шампионите:"С голяма гордост споделям, че 7-годишната Яна Лозанова от Шахматен клуб "Пристис“ към Общинския младежки дом – Русе, е новият държавен шампион в индивидуалните училищни първенства по класически шахмат в Боровец.Яна надви всичките си опоненти и заслужи титлата при най-малките момичета до 7 години"."Отлично представяне направи и Павел Лозанов. Той се състезава във възрастова група до 9 години и зае седмо място, като показа голям потенциал за развитие.Малките шахматисти прославят Русе под ръководството на изявените треньори Елица и Ростислав Раеви.Честита купа!"