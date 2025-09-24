ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пенчо Милков пред посланика на Китай: Русе е град с визия за бъдещето и отворен към партньорства
В рамките на основната програма Пенчо Милков по покана на посолството на Китай модерира панелната дискусия на тема "Икономическо и търговско сътрудничество“. Той представи Русе като стратегически център на българо-китайските отношения, изтъквайки ключовото значение на града като транспортен и логистичен възел по река Дунав и в трансевропейските коридори. Кметът акцентира върху потенциала на Русе за развитие на индустриални зони, високотехнологични паркове, възобновяема енергия и модерно земеделие.
"Русе е град с визия за бъдещето и отворен към партньорства, които насърчават икономическия растеж и иновациите. Убедени сме, че сътрудничеството с китайските ни партньори може да донесе реални ползи както за нашия регион, така и за България“, подчерта Милков.
В делегацията на Русе участие взеха и представители на бизнеса и индустрията. Председателят на Русенската търговско-промишлена и индустриална камара Милен Добрев, изпълнителният директор на Булмаркет груп Момчил Бояджиев и изпълнителният директор на "МИК-ГРИЙН“ инж. Румен Кожухаров представиха предимствата на местната икономика и възможностите за инвестиции.
По време на конференцията Пенчо Милков проведе редица работни срещи, включително с представители на градовете Нинбо и Далиен. В рамките на тези разговори бяха очертани конкретни перспективи за сътрудничество в областта на инфраструктурата, зелените технологии, интелигентните градове и търговско-икономическите партньорства. Дунавският град бе позициониран като надежден и стратегически партньор, готов да бъде двигател на нови съвместни инициативи в икономиката, бизнеса и иновациите.
В края на срещата присъстващите изразиха желание да продължат диалога и оставиха отворена възможността за бъдещи визити и съвместни инициативи в сферата на инфраструктурата, зелените технологии, интелигентните градове и търговско-икономическите партньорства.
В рамките на конференцията делегацията от град Русе взе участие и в специална среща за бизнес сътрудничество между провинция Дзянсу и България. По време на нея бяха проведени разговори с Ли Джондзюн — заместник-управител на провинция Дзянсу, и с Луо Сюемин — заместник-кмет на град Янджоу.
В хода на срещата бяха обсъдени перспективи за задълбочаване на контактите между Русе и китайския регион, с акцент върху инфраструктурни проекти, съвместни инвестиции и обмен на добри практики в областта на зелените технологии, индустриалното развитие и управлението на градската среда. Двете страни изразиха готовност да работят за изграждане на стабилни партньорства, които да стимулират икономическото сътрудничество и да създадат нови възможности за бизнеса от двете държави.
Конференцията се превърна в значима платформа за задълбочаване на диалога между български и китайски представители — от държавни институции до местни власти и бизнес среди. Участниците подчертаха, че обменът на идеи и контакти е бил изключително ползотворен и поставя основата за нови перспективи в двустранното сътрудничество.
