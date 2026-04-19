Време е за действия. Гласувах за България, която защитава своето национално достойнство и ценности и има смелостта да върви напред. Това написа кметът на Русе Пенчо Милков в своя Facebook профил, след като упражни правото си на вот.
"Нашите избраници трябва да се заемат с натрупаните проблеми, поскъпването на живота и спекулата", заяви Милков.
В публикацията си той припомни, че предстои работа във всички сфери - образование, здравеопазване, правосъдие, инфраструктура и сигурност.
Кметът призова русенци да излязат и да гласуват. "Силата е във всеки от нас!", написа още Пенчо Милков.
