Време е за действия. Гласувах за България, която защитава своето национално достойнство и ценности и има смелостта да върви напред. Това написа кметът на Русе Пенчо Милков в своя Facebook профил, след като упражни правото си на вот.

"Нашите избраници трябва да се заемат с натрупаните проблеми, поскъпването на живота и спекулата", заяви Милков.

В публикацията си той припомни, че предстои работа във всички сфери - образование, здравеопазване, правосъдие, инфраструктура и сигурност.

Кметът призова русенци да излязат и да гласуват. "Силата е във всеки от нас!", написа още Пенчо Милков.