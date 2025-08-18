Пенчо Милков ще открие новата сграда на ДГ "Радост" 

© На 21 август в 10 ч. кметът Пенчо Милков ще открие новопостроената сграда на ДГ "Радост“ на ул. "Дондуков Корсаков“ 3. Модерното детско заведение ще отвори врати на 1 септември и в него ще се обучават 125 деца.



На тържествената церемония са поканени областният управител Драгомир Драганов, началникът на РУО – Русе д-р Росица Георгиева, общински съветници и представители на местната и държавна власт. Свои изпълнения ще представят талантливите възпитаници на ДГ "Радост“. Водосвет за здраве на децата и екипа на детското заведение ще отслужат свещеници от Русенската света митрополия.



Новопостроената сграда е изпълнена по Национална програма на МОН с общ бюджет от близо 3 500 000 лв. безвъзмездно финансиране и съфинасиране от бюджета на Община Русе.