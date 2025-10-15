ЗАРЕЖДАНЕ...
Пенчо Милков за бедственото положение в Николово: Язовирната стена е в нормално състояние
На хората в рисковата зона вече са раздадени листовки с инструкции как да действат при евентуална евакуация. Готовността за възможна евакуация е изцяло превантивна мярка.
Пред БНТ кметът на Русе Пенчо Милков увери, че към момента обстановката е под контрол, но наблюдението върху язовирната стена продължава.
"Ситуацията е овладяна. Не мога да кажа, че е напълно спокойна, защото чакаме резултатите от дълбочинните проби. В момента с един от институтите на БАН подготвяме споразумение за извършване на тези изследвания. Общината е осигурила средства за това", съобщи той
По думите му, показанията на устройствата, които следят влагата в стената, сочат прогресивно изсъхване на компрометираната част.
"Язовирната стена вече е влязла в теоретичната депресионна крива, което означава, че в момента е в нормално състояние. Но това са предварителни данни — очакваме потвърждение от дълбочинните изследвания", уточни още кметът.
Съоръжението се следи денонощно от екипи на общината.
"Всички повърхностни фуги са затворени с водонепроницаеми материали, за да не навлиза дъждовна вода. Това беше основната причина за свлачището", коментира Милков.
По думите му, върху свлечената част са поставени водонепропускливи мембрани, а специалисти работят по изготвянето на авариен проект за укрепване на дигата.
Община Русе ще търси подкрепа от държавата.
"Общината има резерв от средства и посреща текущите разходи, но за капитален ремонт ще потърсим помощ от държавата. На първо място трябва да се изготви проект, за да е ясно какво точно трябва да се направи", посочи кметът.
Дигата е построена през 60-те години на миналия век, а ремонт не е извършван оттогава. През 90-те години е добавен пешеходен прелез, който при инцидента е бил разрушен.
"Хората трябва да останат спокойни и да следват указанията, които сме им предоставили. Гражданите реагираха отговорно и без паника. Аварийната ситуация остава, но към момента няма непосредствен риск", каза още Пенчо Милков.
Пътят между Николово и Червена вода остава затворен. Жителите и посетителите на лесопарк "Липник" могат да достигнат до него през село Червена вода. Властите призовават и останалите общини да извършат спешни проверки на язовири и диги, особено в условията на продължителни валежи.
