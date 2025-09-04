ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!
"Да посегнеш на човек, който всекидневно работи за ред и сигурност, е нападение срещу целия ни град", каза той.
Милков посочи, че именно Кожухаров е сред най-активните участници в кампанията за противодействие на агресията сред младежите.
Русенският кмет настоя за незабавно задържане на виновниците и съдени с цялата строгост на закона.
