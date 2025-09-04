Пенчо Милков за пребития шеф на полицията в Русе: Шокиран и гневен съм!

© Шокиран и гневен съм! Снощи е бил жестоко пребит директорът на полицията в Русе, старши комисар Николай Кожухаров. Той е в изключително тежко състояние в болницата. Нямам думи, за да изразя емоцията си в момента, в който научих това! Това заяви кметът на Русе Пенчо Милков във Facebook.



"Да посегнеш на човек, който всекидневно работи за ред и сигурност, е нападение срещу целия ни град", каза той.



Милков посочи, че именно Кожухаров е сред най-активните участници в кампанията за противодействие на агресията сред младежите.



Русенският кмет настоя за незабавно задържане на виновниците и съдени с цялата строгост на закона.