С дълбока тъга научих за кончината на проф. д-р Кирил Панайотов - създателят на лечебни заведения “Медика", изключителен лекар и учен, общественик, председател на Тежкоатлетически спортен клуб-Русе и дарител за многобройни каузи на Българския червен кръст. Човек с добро и щедро сърце. Това написа са него кметът на Русе Пенчо Милков във Facebook.

И допълни: "Трудно се пише за такава тежка загуба, особено в празничните дни, на прага на Новата година, когато домът и надеждата ни събират. Само преди месеци, през юли, градът ни му отдаде най-високото си признание - званието "Почетен гражданин“. Преди година БЛС го избра за "Лекар на годината". Много са отличията му, защото за проф. Панайотов здравеопазването беше истинска мисия, също както и посветеността на нашата русенска общност, приносът за България..."

"Изказвам искрени съболезнования на семейството му, колегите и всички, които бяха до него в този достоен житейски път, отдаден на хората. Утеха носи вярата, че доброто, което човек е оставил след себе си, е нетленно.

Поклон пред паметта на проф. д-р Кирил Панайотов".