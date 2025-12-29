Пенчо Милков във Facebook.
И допълни: "Трудно се пише за такава тежка загуба, особено в празничните дни, на прага на Новата година, когато домът и надеждата ни събират. Само преди месеци, през юли, градът ни му отдаде най-високото си признание - званието "Почетен гражданин“. Преди година БЛС го избра за "Лекар на годината". Много са отличията му, защото за проф. Панайотов здравеопазването беше истинска мисия, също както и посветеността на нашата русенска общност, приносът за България..."
"Изказвам искрени съболезнования на семейството му, колегите и всички, които бяха до него в този достоен житейски път, отдаден на хората. Утеха носи вярата, че доброто, което човек е оставил след себе си, е нетленно.
Поклон пред паметта на проф. д-р Кирил Панайотов".
Пенчо Милков за създателя на "Медика": Трудно се пише за такава тежка загуба
28.12.2025
