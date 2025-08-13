ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пенчо Милков завърши визитата си в Китай
И допълни: “Срещата с представителя на Huawei г-н Лий бе в развойния център на Huawei в Шанхай (Изследователски и развоен център на Huawei на езерото Лянцю). Центърът е проектиран да бъде голяма и значима база за научноизследователска и развойна дейност на Huawei в световен мащаб, с фокус върху технологии като 5G и 6G, чипове, изкуствен интелект и др. Той е разделен на няколко зони, свързани помежду си."
Милков разказва, че iFLYTEK е китайска технологична компания, основана през 1999 г., която е между световните лидери в областта на изкуствения интелект (AI), особено в технологиите за разпознаване и синтез на реч, обработка на естествен език и машинно обучение. Компанията е частично държавна собственост, като China Mobile е най-големият ѝ акционер.
“С интерес се запознахме с мисията на компанията: "Да накара машините да могат да слушат, говорят, разбират и мислят." iFLYTEK разработва и внедрява AI решения в широк спектър от сектори, включително образование, здравеопазване, умни градове, автомобили и потребителска електроника. Технологиите ѝ се използват в продукти като преводачи в реално време, гласови асистенти, системи за транскрипция и AI образователни платформи",коментира кметът.
“Бях запознат с много конкретни постижения и най-нови разработки на двете компании, които могат да се прилагат в ежедневието и в подпомагането на добрия живот на градските общности. Г-н Лий спонтанно позна, след прекрасния ни разговор, че книгата, дадена е от сърце, е най-добрият подарък за мен. Обещахме си контактите да продължат по многото конкретни въпроси, които обсъдихме", каза още Пенчо Милков.
